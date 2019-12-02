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В Киеве машина протаранила пиццерию. Все началось с массовой драки

10:30
В Киеве машина протаранила пиццерию. Все началось с массовой драки - фото 1
В Киеве машина протаранила пиццерию. Все началось с массовой драки

В воскресенье, 1 декабря, в столичной пиццерии MisterCat произошла массовая драка. Последствия печальны.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как передает источник, инцидент произошел на Поздняках. Около 10 особ зашли в кафе и начали приставать к посетителям и персоналу. Началась массовая драка.

В Киеве машина протаранила пиццерию. Все началось с массовой драки - фото 192155

Позже к конфликту подтянулась и охрана "Шериф", однако угомонить смутьянов ей не удалось: преступники сели в машину и разнесли вход в пиццерию.

Спустя некоторое время подоспела и полиция, однако злоумышленники успели скрыться в неизвестном направлении.

Напомним, в ночь на 30 ноября в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Полиция ввела операцию "Сирена".

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