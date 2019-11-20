В Кременчуге нашли застреленным депутата от "УКРОПа"

Депутат от "УКРОПа" Андрей Гаврилов покончил с собой

Утром в среду, 20 ноября, жительница города в Полтавской области обнаружила, что в салоне припаркованной в одном из дворов иномарки лежит убитый мужчина. Прибывшие на место копы подтвердили личность погибшего.

Им оказался 47-летний депутат районного совета Андрей Гаврилов, а сама заявительница рассказала, что погибший приехал к ней в гости.

По данным полиции Кременчуга, вызвавшая правоохранителей местная жительница утверждает, что вышла на улицу около 10:20, когда увидела закрытую изнутри легковушку "Тойота". Внутри же нее находился мужчина с огнестрельными ранениями.

Работники "скорой", которые приехали по адресу, лишь диагностировали смерть потерпевшего, после чего к работе приступили следователи.

Рядом с телом погибшего лежал пистолет, который, как предполагают правоохранители, принадлежал ему.

Кроме того, есть информация о том, что в машине погибшего также нашли предсмертную записку, но копы о таком факте не говорят.

По факту преступления открыто уголовное дело по статье 115 УК Украины - "Умышленное убийство". Впрочем скорее всего в производство впишут пометку о самоубийстве.