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В Кременчуге нашли застреленным депутата от "УКРОПа"

Вчера, 22:20
Депутат от "УКРОПа" Андрей Гаврилов покончил с собой - фото 1
Депутат от "УКРОПа" Андрей Гаврилов покончил с собой

Утром в среду, 20 ноября, жительница города в Полтавской области обнаружила, что в салоне припаркованной в одном из дворов иномарки лежит убитый мужчина. Прибывшие на место копы подтвердили личность погибшего.

Им оказался 47-летний депутат районного совета Андрей Гаврилов, а сама заявительница рассказала, что погибший приехал к ней в гости.

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По данным полиции Кременчуга, вызвавшая правоохранителей местная жительница утверждает, что вышла на улицу около 10:20, когда увидела закрытую изнутри легковушку "Тойота". Внутри же нее находился мужчина с огнестрельными ранениями.

Работники "скорой", которые приехали по адресу, лишь диагностировали смерть потерпевшего, после чего к работе приступили следователи.

Рядом с телом погибшего лежал пистолет, который, как предполагают правоохранители, принадлежал ему.

Кроме того, есть информация о том, что в машине погибшего также нашли предсмертную записку, но копы о таком факте не говорят.

По факту преступления открыто уголовное дело по статье 115 УК Украины - "Умышленное убийство". Впрочем скорее всего в производство впишут пометку о самоубийстве.

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