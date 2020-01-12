Крушение рейса Тегеран-Киев Убийство Амины Окуевой Владимир Зеленский

В комитете Сената США признали Россию спонсором мирового терроризма

14:00
Русские могут стать спонсорами терроризма еще и де-юре - фото 1
Русские могут стать спонсорами терроризма еще и де-юре

Американские сенаторы из комитета по иностранным делам одобрили проект закона, который предусматривает официальное признание Российской Федерации страной, которая финансирует терроризм. Если инициатива будет принята, русских ожидает еще более серьезное экономическое давление.

В субботу, 11 января, на заседании Комитета Сената США по решению геополитических вопросах американскими политиками было принято решение о необходимости нахлобучить русских за их постоянные развязывания войн, диверсии и теракты.

Уедет на обмен: в Донецкой области задержали боевика-свидетеля по делу MH17

Теперь, как следует из документа, государственный секретарь США должен в течение 90 дней принять решение, признать ли Россию спонсором мирового терроризма.

Параллельно с внесением русских в список держащих банк и выделяющих деньги для террористов по всему миру Штаты также отнесут "ДНР" и "ЛНР" к иностранным террористическим организациям, которые полностью управляются русскими.

В данный момент в список стран-спонсоров терроризма входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

На них распространяются запрет на продажу оружия, что, конечно, не очень скажется на русских, а также ограничение на работу банков с иностранными партнерами. И вот этот пункт сможет весьма быстро схлопнуть экономику агрессоров, которые в последнее время отлично себя чувствуют из-за повышения цен на нефть.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН подтвердил, что имеет право рассматривать иск Украины к России из-за финансирования ею терроризма на Донбассе, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а также из-за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму – в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия США ДНР "ЛНР" война на Донбассе терроризм Новости
Bloomberg
powered by lun.ua
Другое на тему
Копы якобы схватили убийц Амины Окуевой - фото 1
В полиции заявили о задержании убийц Амины Окуевой (ВИДЕО)
16:00
Единственный аэродром, от которого зависит работа авиации на юге страны, ликвидировали ради застройки - фото 1
Уже без надобности: под Одессой ликвидировали единственный стратегический военный аэродром
15:00
Данные черных ящиков расшифруют французы в Киеве - фото 1
Черные ящики сбитого "Боинга" МАУ будут расшифровывать в Украине
13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Время подводить итоги - фото 1
ТОП-10 лучших фильмов 2019 года по версии критиков Без Табу
01 января, 21:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
01 января, 20:00
Загрузка...