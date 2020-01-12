В комитете Сената США признали Россию спонсором мирового терроризма

Русские могут стать спонсорами терроризма еще и де-юре

Американские сенаторы из комитета по иностранным делам одобрили проект закона, который предусматривает официальное признание Российской Федерации страной, которая финансирует терроризм. Если инициатива будет принята, русских ожидает еще более серьезное экономическое давление.

В субботу, 11 января, на заседании Комитета Сената США по решению геополитических вопросах американскими политиками было принято решение о необходимости нахлобучить русских за их постоянные развязывания войн, диверсии и теракты.

Теперь, как следует из документа, государственный секретарь США должен в течение 90 дней принять решение, признать ли Россию спонсором мирового терроризма.

Параллельно с внесением русских в список держащих банк и выделяющих деньги для террористов по всему миру Штаты также отнесут "ДНР" и "ЛНР" к иностранным террористическим организациям, которые полностью управляются русскими.

В данный момент в список стран-спонсоров терроризма входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

На них распространяются запрет на продажу оружия, что, конечно, не очень скажется на русских, а также ограничение на работу банков с иностранными партнерами. И вот этот пункт сможет весьма быстро схлопнуть экономику агрессоров, которые в последнее время отлично себя чувствуют из-за повышения цен на нефть.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН подтвердил, что имеет право рассматривать иск Украины к России из-за финансирования ею терроризма на Донбассе, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а также из-за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму – в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.