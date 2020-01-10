Уедет на обмен: в Донецкой области задержали боевика-свидетеля по делу MH17

Террорист из "ДНР" видел русские войска на месте крушения MH17

В пятницу, 10 января, пограничники, которые несут службу на КПВВ в Донецкой области, упаковали причастного к делу о сбитом на Донбассе "Боинге" террориста.

Как утверждают в командовании операции Объединенных сил, следователи установили, что боевик летом 2014-го года принимал участие в охране места падения лайнера Малайзийских авиалиний.

"Мужчина 1994 года рождения за вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями боевиков", - подчеркнули в штабе ООС.

Подтверждают показания боевика "дыры" и фотографии, которые он выложил в соцсетях. На снимках террорист изображен с оружием и в форме на фоне обломков самолета.

Также задержанный рассказал сотрудникам СБУ о пытках и убийствах мирных жителей оккупантами.

Сейчас боевик находится в неволе. Скорее всего, его посадят под стражу, после чего отпустят по устаканившейся между Зеленским и Путиным схеме обмена на кого-то из похищенных боевиками людей.

Как известно, суд над военными преступниками, причастными а гибели 298 ни в чем не повинных людей, начнётся 9 марта 2020-го в Гааге, а для подготовки обвинения материалы проведённого украинской стороной расследования были переданы Нидерландам.

Привлечь путинских преступников к ответственности в рамках международного трибунала оказалось невозможно из-за блокировки этого решения Россией.

Путин и его свора прикрывают себя же, поскольку сбитие гражданского рейса зенитно-ракетным комплексом "Бук" планировали именно в Москве. Только вместо самолёта, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур в качестве цели должен был оказаться самолёт "Аэрофлота". Впрочем, зенитчики из 53-й зенитной ракетной бригады ошиблись и убили летевших на другом самолете людей. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.