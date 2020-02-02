В Китае выписали несколько сотен пациентов, переживших новый коронавирус

От китайского коронавируса вылечились больше людей, чем умерли

Количество людей, которые сумели оправиться после поражения вирусом 2019-nCoV, превышает количество погибших от него. При этом умирали в основном те, у кого были другие болезни или ослаблен иммунитет.

В воскресенье, 2 февраля, китайские власти впервые отчитались не только о количестве зараженных недавно открытым вирусом пациентов, но и об успешном лечении болезни.

Так, вчера из китайских больниц были выписаны 85 здоровых человек. 49 из них являются жителями провинции Хубэй, где и расположен эпицентр очага заражения.

- Всего же с начала эпидемии были выписаны 328 пациентов, которые попали на больничные койки из-за вызванной коронавирусом пневмонии, - отметили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

Напомним, в Китае жертвами нового коронавируса стали 304 человека. Кроме того за минувшие сутки были выявлены 2590 новых случаев заражения. Таким образом общее число официально подтвержденных заболевших по последним данным составляет 14 тысяч 380 человек.

Для того, чтобы обезопасить себя от заражения, людям советуют не прикасаться к животным, тщательно готовить продукты, а также избегать контактов с зараженными.