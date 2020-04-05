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Одиозный настоятель Киев-Печерской Лавры мог подхватить коронавирус - весь комплекс закрыт

18:23
Павел и Карма - фото 1
Павел и Карма / lavra.ua

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит филиала русской церкви - УПЦ МП Павел (Лебедь), который призывал игнорировать коронавирус, сам может оказаться зараженным опасной заразой. Пока же весь хромово-музейный комплекс закрыт.

Церковник уже прошел ПЦР-тестирование на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19 и ожидает результатов. А вместе с ожиданием пытается переосмыслить свою позицию относительно пандемии, которая достигла поистине библейских масштабов.

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Изначально сообщалось, что скандального церковника был выявлен SARS-CoV-2. Такую информацию распространило профильное издание “Религиозно-информационная служба Украины”.

Издание сообщило, что “Три дня назад митрополиту стало плохо, позже у него диагностировали коронавирусной болезни COVID-19”.

Также издание сообщило, что несколько дней назад Павел провел службу, на которой присутствовали глава УПЦ МП Онуфрий, митрополит УПЦ МП Антоний (Паканич), олигарх и нардеп «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, а также первый заместитель глава Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

"Обозреватель" эту информацию не подтверждает, ссылаясь на свои источники. По их сообщениям, тест пока не дал результатов.

Тем не менее, в воскресенье, 5 апреля, Киево-Печерскую лавру уже закрыли на карантин. Утром проводилось богослужение только для монахов, а прихожан внутрь не впускали – у входа дежурила полиция.

Ранее одиозный митрополит Павел призывал игнорировать карантин, мол, страшнее не болезнь, а грех. Он приглашал людей в монастырь, чтобы те причащались, молились и обнимались.

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