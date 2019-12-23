В Киеве запылало общежитие, сотни людей эвакуировали – ФОТО, ВИДЕО

В Киеве запылало общежитие, сотни людей эвакуировали – ФОТО

В ночь на 23 декабря в Киеве запылало общежитие НАУ. Сотни студентов вывели на улицу.

Об этом сообщает "Информатор-Киев".

По данным СМИ, вызов к пожарным поступил около 00:35. Все девятиэтажное здание заволокло дымом. Прибыв на место, спасатели установили очаг возгорания и эвакуировали больше 300 студентов. К счастью, никто не пострадал.

Немного погодя служащие ГСЧС ликвидировали огонь. На месте работали 14 единиц техники и 35 пожарных.

Напомним, что в эту же ночь на Луганщине горел психдиспансер. Однако там без жертв не обошлось: 4 человека погибли, еще несколько были госпитализированы.