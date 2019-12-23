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В Киеве запылало общежитие, сотни людей эвакуировали – ФОТО, ВИДЕО

09:35
В Киеве запылало общежитие, сотни людей эвакуировали – ФОТО - фото 1
В Киеве запылало общежитие, сотни людей эвакуировали – ФОТО

В ночь на 23 декабря в Киеве запылало общежитие НАУ. Сотни студентов вывели на улицу.

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Об этом сообщает "Информатор-Киев".

По данным СМИ, вызов к пожарным поступил около 00:35. Все девятиэтажное здание заволокло дымом. Прибыв на место, спасатели установили очаг возгорания и эвакуировали больше 300 студентов. К счастью, никто не пострадал.

В Киеве запылало общежитие, сотни людей эвакуировали – ФОТО, ВИДЕО - фото 193212

Немного погодя служащие ГСЧС ликвидировали огонь. На месте работали 14 единиц техники и 35 пожарных.

В Киеве запылало общежитие, сотни людей эвакуировали – ФОТО, ВИДЕО - фото 193213

Напомним, что в эту же ночь на Луганщине горел психдиспансер. Однако там без жертв не обошлось: 4 человека погибли, еще несколько были госпитализированы.

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пожар Киев студенты ГСЧС Новости Украина
Информатор Киев
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