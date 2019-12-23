На Луганщине горел психдиспансер, есть погибшие - ФОТО

На Луганщине горел психдиспансер, есть погибшие - ФОТО

В воскресенье, 22 декабря, под Луганском горел Старобельский областной психоневрологический интернат. Погибли 4 человека, еще 3 доставлены в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Сегодня, в 21.09 в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. Немедленно на место происшествия выехало руководство ГУНП, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли 4 человека, еще 3 были госпитализированы. На месте трагедии продолжают работать следователи.

По факту ЧП открыто уголовное производство (ст. 270 УК Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и ст. 367 УК Украины "Служебная халатность").

Напомним, Кабмин установил причину пожара в Одесском колледже.