В Киеве влупили из гранатомета. Казалось бы, причем тут мосты? – ФОТО, ВИДЕО

В Киеве влупили из гранатомета. Казалось бы, причем тут мосты? – ФОТО, ВИДЕО

В ночь на 26 августа в Киеве неизвестные обстреляли здание Мостобуда. К счастью, никто не пострадал.

ЧП приключилось около 1:00 по адресу Паньковская, 5. В результате инцидента, повреждены стекла на 3-м и 5-м этажах.

На место преступления прибыли правоохранители и медики. Объявлен план-перехват двух подозреваемых на мопеде.

Связан ли теракт с профессиональной деятельностью Мостобуда, в полиции не уточнили.

Для справки

ПАО "Мостобуд" – крупнейшее предприятие в СНГ по возведению мостовых конструкций. Основано в 1945 г.

За последние 60 лет его работники построили целый ряд мостов столицы: Патона, Метро, Дарницкий, Северный, Южный и пр.

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