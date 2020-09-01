В Киеве уже закрыли на карантин одну школу

Первая школа Киева уже ушла на карантин

Во вторник, 1 сентября, в учебно-воспитательном комплексе № 240 "Социум" на Героев Сталинграда так и не стартовали занятия. Вместо запланированных МОЗ и минобразования уроков в обычном режиме школу сразу же перевели на карантин и удаленку.

Как заявили сегодня в департаменте образования и науки КГГА, на такие меры чиновники были вынуждены пойти после обнаружения COVID-19 у двоих учителей заведения.

- Зараженные контактировали с 21 сотрудником школы. Сегодня еще у одного из педагогов появились признаки ОРВИ и температура, - отметили в ведомстве. - Образовательный процесс в УВК с 1 сентября организован в дистанционном режиме. День знаний планируется в формате онлайн - классных часов. Онлайн-обучение начнется согласно расписанию уроков со 2 сентября.

Судя по всему, та же судьба ожидает и другие школы страны, поскольку все рассказы представителей минздрава о необходимости ношения масок учениками и учителями были проигнорированы абсолютно всеми на первых же школьных линейках. Так что вполне логичным будет и появление новых зараженных среди педагогов как в школах Киева, так и все страны. Поэтому закрытие общеобразовательных учреждений, к сожалению, остается вопросом времени.

Почему чиновники изначально не перевели все школы на дистанционный режим, неизвестно.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.