Мэр Терпнополя заболел коронавирусом

Мэр Тернополя заболел коронавирусом

Во вторник, 1 сентября, отказывавшийся от усиления карантинных мер в городе мэр Сергей Надал заявил о получении положительного результата теста на COVID-19.

Об обнаружении у себя болезни сам городской голова написал на своей странице в Facebook.

По его словам, никто из заместителей и других членов команды коронавирусом при этом не заразился.

"Призывал беречься, но сам не уберегся. Тернопольчане, друзья. Должен рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь. В связи со спецификой работы, я регулярно сдаю тест в течение последних пяти месяцев. Также мои заместители, другие члены команды, - отметил Надал. - Среди симптомов - неприятная боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет".

Напомним, в начале августа Надал жестко критиковал власть за решение о внесении Тернополя в красную зону карантина с необходимостью ужесточения ограничительных мер.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.