В Киеве спасатели попали под обстрел. Они просто тушили дом
В Киеве спасатели попали под обстрел. Они просто тушил дом
В воскресенье, 15 сентября, в Киеве совершенно нападение на пожарных, тушивших пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным источника, инцидент приключился на ул. Набережно-Корчеватской. Прибыв к пылающему дому, пожарные попали под обстрел хозяина жилья.
Осознавая опасность, начальник бригады дал команду отступить. На просьбы прекратить стрельбу, мужчина так и не отреагировал. Позже злоумышленник был задержан. Как оказалось, "он просто не узнал спасателей" и открыл огонь из своего Нагана. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.
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