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В Киеве спасатели попали под обстрел. Они просто тушили дом

11:30
В Киеве спасатели попали под обстрел. Они просто тушил дом - фото 1
В Киеве спасатели попали под обстрел. Они просто тушил дом

В воскресенье, 15 сентября, в Киеве совершенно нападение на пожарных, тушивших пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным источника, инцидент приключился на ул. Набережно-Корчеватской. Прибыв к пылающему дому, пожарные попали под обстрел хозяина жилья.

Осознавая опасность, начальник бригады дал команду отступить. На просьбы прекратить стрельбу, мужчина так и не отреагировал. Позже злоумышленник был задержан. Как оказалось, "он просто не узнал спасателей" и открыл огонь из своего Нагана. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.

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ГСЧС Киев пожар стрельба Новости Украина
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