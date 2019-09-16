В Киеве спасатели попали под обстрел. Они просто тушили дом

В Киеве спасатели попали под обстрел. Они просто тушил дом

В воскресенье, 15 сентября, в Киеве совершенно нападение на пожарных, тушивших пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным источника, инцидент приключился на ул. Набережно-Корчеватской. Прибыв к пылающему дому, пожарные попали под обстрел хозяина жилья.

Осознавая опасность, начальник бригады дал команду отступить. На просьбы прекратить стрельбу, мужчина так и не отреагировал. Позже злоумышленник был задержан. Как оказалось, "он просто не узнал спасателей" и открыл огонь из своего Нагана. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, нацгвардеец прострелил себе голову в суде.