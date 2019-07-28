В Киеве прошел первый крестный ход канонической ПЦУ (ФОТО+ВИДЕО)

В крестном ходе ПЦУ участвовали более 25 тысяч человек

В воскресенье, 28 июля, представители признанной Вселенским патриархатом Православной церкви Украины провели первый с момента получения Томоса крестный ход по случаю годовщины крещения Руси-Украины.

От Софии Киевской к Владимирской горке в ходе крестного хода прошли около полутора тысяч священников, а также примерно 20 тысяч верующих.

Среди шагающих по центру столицы был и пятый президент Украины Петр Порошенко. По неизвестным причинам он был без Томоса, хотя смотрелся бы с ним вполне органично и привычно для верующих.

Действующий глава государства в праздновании 1031-й годовщины крещения Руси-Украины не участвовал. Впрочем, это совсем уж не зашквар, ведь может быть связано с тем, что он придерживается другого вероисповедания, а также с тем, что образ заботящегося о церкви застолбил за собой экс-глава государства.

Перед началом крестного хода митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел литургию в штабе ПЦУ - Софиевской церкви.

К слову, отмечали годовщину крещения Руси-Украины и ватнички из УПЦ МП. Вчера они традиционно помолились на Владимирской горке в компании тысяч свезенных смердов, после чего оргадились от презираемых ими православных нищебродов в Киево-Печерской Лавре в компании сепара-Новинского, других рыгов и берсерка Онуфрия Александра Усика.