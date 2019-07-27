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ПЦУ создала викариат для меньшин. Раскрыты детали

20:20
ПЦУ создала викариат для меньшин. Раскрыты детали - фото 1
ПЦУ создала викариат для меньшин. Раскрыты детали

В субботу, 27 июля, Синод ПЦУ принял решение о создании викариата для православных румын в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как утверждает источник, румынский викариат будет подчинятся непосредственно главе ПЦУ Епифанию. Кроме того для общин гарантируется сохранение богослужебной, языковой и календарной традиций.

А пока украинская церковь создает новые приходы, в оккупированном Крыму разграбили ее главнейший собор. Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

По его словам, еще в 2017 г. было изъято 110 кв. м. площади церкви Св. Владимира и Ольги и описано все церковное имущество. Теперь же оккупанты перешли к более радикальным мерам.

".. кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи – я не знаю", - отметил Климент.

Напомним, Филарет поплакался Авакову. На "репрессии" ПЦУ.

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ПЦУ Румыния Митрополит Епифаний Новости Украина
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