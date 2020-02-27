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В Киеве посыпался очередной мост

Вчера, 20:20
У метро "Харьковская" посыпалась колонна путепровода - фото 1
У метро "Харьковская" посыпалась колонна путепровода

Днем в четверг, 27 февраля, на проспекте Бажана в жилом районе Позняки в Киеве произошло очередное коммунальное ЧП, которое лишь закрепит за Виталем Кличко статус мэра, при котором рассыпаются и строятся мосты.

Как утверждают очевидцы произошедшего, возле парковки у станции метро "Харьковская" от путепровода транспортной развязки отпали огромные куски бетона.

В Киеве не могут достроить Шулявский мост из-за разборок КГГА с Фондом госимущества

Лишь по счастливой случайности части "уставшей" конструкции не рухнули на машины или пешеходов.

Примечательно, что только вчера в коммунальном предприятии "Киевавтодормост" заявили о старте дополнительного обследования всех мостов и путепроводов столицы на предмет их аварийности.

И именно сегодня рассыпалась одна из опор моста, под которым и по которому каждый день проезжают тысячи машин.

В связи с сегодняшним инцидентом движение по проспекту Бажана было частично ограничено, а коммунальщики, которые быстро прибыли на место ЧП, убрали отпавший от конструкции бетон. Будут ли чинить путепровод, неизвестно.

В то же время в данный момент по заказу мэрии подрядчики занимаются починкой пяти объектов: Борщаговского путепровода, моста Метро через Русановский пролив, пешеходного моста возле кинотеатра "Лейпциг", пешеходный мост на пересечении улиц Василенко и проспекта Любомира Гузара, а также путепровода возле станции метро "Шулявская".

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Киев Виталий Кличко мост коммунальщики Новости
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