В Киеве не могут достроить Шулявский мост из-за разборок КГГА с Фондом госимущества

Шулявский мост не могут построить без разрушения аварийного здания

Для того, чтобы шулявский путепровод мог полноценно функционировать, подрядчикам нужно закончить строительство развязки. Только вот часть этого объекта следует проложить, разрушив цех завода "Большевик".

Юридически для начала работ Киев должен выкупить давно разваливающееся помещение у Фонда госимущества, только вот там стоимость здания назвали абсолютно баснословную - 700 миллионов гривен.

В среду, 12 февраля, первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявил о том, что для завершения реализации проекта шулявского моста КГГА должно прийти к консенсусу с ведомством, на балансе которого находится пятый цех не работающего завода. Вся суть в том, что в помещении в данный момент расположены огромные секонд-хенды, которые арендуют здание у ФГИ. И, судя по всему, именно поэтому госкомпания решила завысить ценник на площадь в несколько раз.

- На то, чтобы развалить аварийное здание, благоустроить его и построить один заезд, не понадобится много времени. Но пока договориться с Фондом государственного имущества по поводу продажи пятого цеха завода "Большевик" очень сложно. ФГИ просит за цех почти 700 миллионов гривен. По нашему мнению, это очень завышенная цифра. Мы не хотим ничего даром, и в то же время не хотим ни за что переплачивать. Техническое состояние и стоимость здания должен оценить эксперт, - подчеркнул зам Кличко.

По словам Поворозника, сейчас Фонд пытается оценить объект с учетом заключенных договоров аренды, приплюсовывая к его реальной цене заоблачную "недополученную от аренды прибыль".

Так что пока администрация столицы не договорится с номинальным владельцем цеха о стоимости здания, шулявский путепровод будет и дальше функционировать в "урезанном" виде. Сумеют ли у Кличко не отдавать ФГИ огромные деньги для покупки того, что в итоге разрушат, неизвестно. Но киевляне от подобных манипуляций однозначно страдают, ведь полноценная развязка столице очень нужна.