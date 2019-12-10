В Киеве "похитили" девочку, но что-то пошло не так

В Киеве похитили девочку, полиция бьёт тревогу

Во вторник, 10 декабря, в Киеве неизвестные якобы похитили ребенка. И история завершилась самым неожиданным образом.

Об этом сообщает "Информатор-Киев" со ссылкой на инсайд.

Как передает источник, инцидент произошел на Крещатике – в самом центре столицы.

"Девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Это случилось возле школы №53. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. Полиция ввела в Киеве операцию «Перехват» по розыску и задержанию автомобиля. Предварительно, машина едет в сторону Оболони", - говорится в сообщении.

Однако позже оказалось, что ребенка никто не похищал: на самом деле девочку забрал из школы охранник, чтобы отвезти на занятия по плаванию. На данный момент жизни школьницы ничто не угрожает.

Напомним, в Киеве средь бела дня "похитили" главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Позже оказалось, что это не совсем похищение. Что это было на самом деле? Ответ смотрите по ссылке.

Куда более печальный случай произошел в Киевской области: 26-летняя ветеран АТО похитила чужого ребенка, села в такси и уехала в Киев. Подробности читайте на БЕЗ ТАБУ.