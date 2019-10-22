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Оккупанты похитили крымских татар по дороге из Ростова в Крым

11:20
Троих крымских татар задержали после поездки в Ростов - фото 1
Троих крымских татар задержали после поездки в Ростов

Утром во вторник, 22 октября, российские террористы остановили машину с тремя крымскими татарами возле Керченского моста со стороны материковой части России. Они возвращались со слушаний в судебном процессе в Южном окружном военном суде.

Сегодня утром представители общественной организации "Крымской солидарности" заявили о задержании Ансара Османова, Али Керимова и Амета Сулейманова по дороге в оккупированный Крым.

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У мужчин террористы требовал заполнить анкеты на отработку преступлений, а затем отправить их на дактилоскопическую экспертизу.

Полицейские получили отказ, после чего у них изъяли документы.

59-летнего Али Керимова, 44-летнего Ансара Османова и 35-летнего Амета Сулейманова доставили в отделение полиции, где несколько часов просто удерживали.

Около 10:00 по московскому времени крымских татар отпустили.

Крымские татары ездили в Ростов-на-Дону для участия в заседании по делу "Хизб ут-Тахрир". Российские прокуроры при этом требуют для незаконно лишенных свободы активистов в общей сложности более 98 лет тюрьмы.

Напомним, всех обвиняемых задержали в феврале-апреле 2016-го года якобы за участие в запрещенной оккупантами организации.

Как известно, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.

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