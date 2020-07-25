В Киеве неизвестный подстрелил иностранцев: Раскрыты детали

В Киеве неизвестный подстрелил иностранцев: Раскрыты детали

В пятницу, 24 июля, в Киеве неизвестный обстрелял двух иностранных студентов.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Пострадавшие получили ранения в 21:30 на ул. Коновальца, что в Печерском районе столицы. Во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног. Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное учреждение. Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По факту преступления были открыты два уголовных производства ( ч. 4 ст. 296 УКУ "Хулиганство" и ч. 1 ст. 263 УКУ "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

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