В Николаеве активист "Свободы" был ранен из пистолета: Что известно:

В Николаеве подстрелили активиста "Свободы": Что известно:

В Николаеве глава местного отделения партии "Свобода" Демид Губский был ранен в голову из пистолета.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Около 7:45 в полицию поступило сообщение от медиков БСМП, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции было установлено характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову. Мужчина - активист общественной организации, местный житель. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Демид Губский

На месте ЧП работала СОГ. Правоохранители решают вопрос об определении правовой квалификации преступления. Сам ли мужчина совершил стрельбу или имело место покушение на жизнь – полиция не уточняет.

Обновлено: Позже пресс-служба НПУ уточнила детали происшествия.

"Следствием установлено, что вчера вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. После одиннадцати вечера они вдвоем вернулись домой.

Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам", - говорится в сообщении НПУ.

Напомним, в Киеве застрелился нардеп Тымчук. Якобы случайно.