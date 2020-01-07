В Киеве менты поставили на колени активистов, которые спросили российскую блогершу о Крыме

Что бывает, когда в Киеве спросишь у русской, чей Крым

Ватные российские оккупанты из числа "либералов" с недавних пор беспрепятственно и с удовольствием катаются по нашей стране, рассказывая о "братских народах", а мусора их защищают и от физического насилия, и даже от возмущения граждан.

В понедельник, 6 января, аваковские патрульные задержали двоих молодых людей, которые решили задать вопрос "чей Крым" российской блогерше Александре Митрошиной.

Прикидывающаяся оппозиционной законспированная террористка в нарушение наших законов была на захваченном полуострове, но в Киев на "встречу с фанатами" ее пустили без каких-либо проблем и вопросов, даже без незаконного личного вмешательства президента Зеленского.

Когда же активисты движения "Відсіч" Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий спросили у блогерши о принадлежности Крыма, присутствующие на месте мусора тут же начали их паковать.

Патриотов избили и поставили на колени, после чего отправили в полицейский участок. Как утверждают менты, молодые люди "нарушили закон, совершив мелкое хулиганство" - именно по такой статье для них слепили админку.

Само собой, мусорской поступок не остался незамеченным многими патриотически настроенными общественными деятелями, поскольку впервые менты начали паковать людей за простой, адресованный преступникам вопрос.

К Митрошиной же, которая совершила настоящее преступление, ни у кого из силовиков претензий не возникло. Таковы новые веяния в государстве.

Смотрите видео как менты пакуют патриотов за вопрос к российской блогерше онлайн: