В Киеве подстрелили шесть человек, но в МВД нарушений не заметили (ФОТО+ВИДЕО)

Менты сумели "забыть" о масштабной стрельбе

В новогоднюю ночь в столице не обошлось без кровавых происшествий. Между двумя компаниями празднующих произошел конфликт, который мгновенно перетек в массовое побоище и закончился стрельбой.

Как утверждают активисты паблика "Киев оперативный" в Facebook, произошел инцидент около 4:30 утра в первый день года.

На улице Большая Васильковская около станции метро "Лыбедская", у входа в подъезд одного из домов что-то не поделили двое мужчин. Они порознь гудели наступление Нового года в разных компаниях, поэтому когда порядком пьяные мужики начали драку, к ним присоединились их друзья.

Закончилось все стрельбой, в результате которой с огнестрельными ранениями медики "скорой" забрали в больницу шесть человек. О состоянии пострадавших ничего неизвестно. В полиции же открыли уголовное дело по факту совершения преступления.

Впрочем, это не помешало сотрудникам МВД постараться скрыть инцидент из официальных сводок. В полиции информацию о ЧП не публиковали, зато сообщили, что в новогоднюю ночь в Киеве "особых нарушений общественного порядка патрульные не зафиксировали". Видимо, за фейковую тишину на улицах столицы Авакову обещали премию.

Смотрите видео с места стрельбы в новогоднюю ночь в Киеве онлайн: