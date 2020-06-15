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В Киеве директор школы заразилась СOVID-19, но все равно пришла на работу

17:30
В Киеве директор школы заразилась СOVID-19, но все равно пришла на работу - фото 1
В Киеве директор школы заразилась СOVID-19, но все равно пришла на работу

В Киеве директор одной из школ заразилась коронавирусом, но все равно пришла на работу.

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Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко в Facebook.

"Директор школы заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID-19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу. Госпропотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении дела против директора уголовного дела за нарушение правил самоизоляции и подвержение других людей опасности", - заявил мэр Киева и предостерег украинцев от нарушения правил карантина.

"Хочу обратить внимание всех об ответственности за подвержение инфицированными опасности других людей. Если вы чувствуете себя плохо, если есть симптомы коронавируса или уже подтвержден диагноз – изолируйтесь дома, вызывайте врачей, не идите в публичные места и не контактирует с другими людьми", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, что…

По состоянию на понедельник, 15 июня, в Киеве зарегистрировано 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в столице является одной из самых напряженных в Украине: из-за роста заболеваемости, Киевская область отказалась от дальнейшего смягчения карантина.

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Виталий Кличко Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости Украина
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