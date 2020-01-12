В Ираке убили еще одного иранского командира

Иранский командир снова убит в Ираке

Вечером в субботу, 11 января, в 100 километрах от Багдада, в иракском Кербеле группой неизвестных вооруженных лиц был застрелен очередной командующий из Ирана. Талеб Аббас Али Аль-Саед руководил группировкой шиитов, которая действовала в Ираке в рамках гибридной агрессии Тегерана.

Кто именно уничтожил Али Аль-Саеда, неизвестно. Вполне может быть, что к ликвидации террориста и лидера "Народных мобилизационных сил", которые выступали за фактический захват Ирака, причастны американцы.

Известно, что терроризирующего Ирак политика застрелили, хотя его охраняло немалое количество людей. Как именно был ликвидирован Аль-Саед, неизвестно.

Гибель очередного деятеля, от которого во многом зависит безопасность в регионе, сыграет на руку Вашингтону. Впрочем, центральное командование США, которому наверняка известно о случившемся, на инцидент не отреагировало.

Напомним, 3 января Штаты убрали Касема Сулеймани, который являлся одним из самых влиятельных лиц среди военных преступников. Соответствующий приказ отдал Дональд Трамп. Последему активные действия против иранских властей чрезвычайно выгодны с политической точки зрения. Кроме того, таким образом Штаты ответили террористам на нападение на консульство в Багдаде.

Эскалация противостояния между Вашингтоном и Тегераном накануне возможного объявления импичмента американскому президенту может привести к маленькой победоносной "Буре в пустыне-3", с той лишь разницей, что место действия будет происходить в другой стране. Сторонники же Трампа, который объявил о том, что Иран участвовал в разработке ядерного оружия, и прикрутил нефтяной вентиль, в восторге от активной борьбы своего президента с терроризмом.

В то же время в Иране уже избрали человека на должность Сулеймани, а в Ираке из-за случившегося начались серьезные уличные протесты.

Что же касается геополитических последствий эскалации конфликта, то здесь не все так однозначно. С одной стороны, американцы убили человека, который часто мотался на посиделки к Путину и именно из-за Сулеймани российский диктатор начал бомбить женщин и детей в Сирии. Может быть вполне логичным, если США, надавив на Иран, усилит воздействие на русских как на союзную страну своего врага. С другой же стороны, санкции против Ирана привели к значительному повышению мировых цен на нефть, что дало возможность Кремлю пополнять проетые резервные фонды и копить денег на войнушки. Боестолкновения в одной из стран Ближнего Востока может еще больше наполнить российский бюджет.