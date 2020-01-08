В Иране разбился украинский пассажирский Боинг - 176 человек погибли

В Тегерана разбился украинский самолет / Фото с места катастрофы

Ужасные вести поступили из Тегерана, где ранним утром в серую, 8 января, в местном аэропорту потерпел крушение украинский пассажирский самолет Boeing 737 компании МАУ Рейс PS 752 Тегеран-Киев.

На борту самолета, летевшего в Киев, находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа - все они погибли.

Факт крушения уже подтвердили Иранское агентство новостей, CNN и АР.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Как передают иранские агентства, трагедия произошла из-за "технических проблем". Местные телеканалы сообщают о том, что самолет охвачен огнем.

По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета.

Фото с места катастрофы

Фото с места катастрофы

Иран закрытая страна, где информация тщательно дозируется и скрывается, поэтому в сети сразу же начали шириться конспирологические теории о том, что украинский самолет якобы был сбит иранской ракетой. Такую информацию сообщает иорданское издание Al-hadath.

Дело в том, что всего за несколько часов до авиакатастрофы Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов. В FAA считают, что обострение обстановки на Ближнем Востоке в связи ликвидацией генерала Сулеймани представляет собой потенциальную угрозу для американской гражданской авиации.

Напомним, на прошлой неделе США провели на территории Ирака спецоперацию по устранению высших чинов иранских спецслужб, в ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. Последние и стали причиной запрета полетов.