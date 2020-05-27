В Харькове судья погорел на огромной взятке – ФОТО

В Харькове судья погорел на огромной взятке – ФОТО

В среду, 27 мая, детективы НАБУ задержали на взятке местного судью.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Правонарушитель получил неправомерную выгоду в размере 4 тысяч долларов в обмен на вердикт о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более 30 тысяч долларов. На данный момент решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки").

Расследование указанных фактов детективы Национального бюро осуществляют с января 2020 года.

Напомним, сотрудники Нацполиции и ГБР задержали на взятке главу управления Секретариата Кабинета Министров Украины. По предварительной информации, чиновник с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен.