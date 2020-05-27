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В Харькове судья погорел на огромной взятке – ФОТО

Вчера, 23:22
В Харькове судья погорел на огромной взятке – ФОТО - фото 1
В Харькове судья погорел на огромной взятке – ФОТО

В среду, 27 мая, детективы НАБУ задержали на взятке местного судью.

Главе Госрезерва предложили $40 тыс, но что-то пошло не так

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Правонарушитель получил неправомерную выгоду в размере 4 тысяч долларов в обмен на вердикт о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более 30 тысяч долларов. На данный момент решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по предварительной правовой квалификации ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки").

В Харькове судья погорел на огромной взятке – ФОТО - фото 200657

Расследование указанных фактов детективы Национального бюро осуществляют с января 2020 года.

Напомним, сотрудники Нацполиции и ГБР задержали на взятке главу управления Секретариата Кабинета Министров Украины. По предварительной информации, чиновник с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен.

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взятка НАБУ судья Новости Украина
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