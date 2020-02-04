"Шишку" из Кабмина схватили на взятке – ФОТО

23:00 04 февраля,

"Шишку" из Кабмин схватили на взятке – ФОТО

Во вторник, 4 февраля, сотрудники Нацполиции и ГБР задержали на взятке главу управления Секретариата Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Чиновника задержали во время получения упомянутой суммы в порядке ст. 208 УПК Украины. На данный момент решается вопрос о вручении подозрения работнику учреждения.

В случае доказательства вины правонарушителю грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, главе Госрезерва предложили $40 тыс, но что-то пошло не так.