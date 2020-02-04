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"Шишку" из Кабмина схватили на взятке – ФОТО

04 февраля, 23:00
"Шишку" из Кабмин схватили на взятке – ФОТО - фото 1
"Шишку" из Кабмин схватили на взятке – ФОТО

Во вторник, 4 февраля, сотрудники Нацполиции и ГБР задержали на взятке главу управления Секретариата Кабинета Министров Украины.

Главе Черновицкого облсовета объявили подозрение: В чем он виноват?

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

'Шишку' из Кабмина схватили на взятке – ФОТО - фото 195371

По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

'Шишку' из Кабмина схватили на взятке – ФОТО - фото 195368

Чиновника задержали во время получения упомянутой суммы в порядке ст. 208 УПК Украины. На данный момент решается вопрос о вручении подозрения работнику учреждения.

'Шишку' из Кабмина схватили на взятке – ФОТО - фото 195370

В случае доказательства вины правонарушителю грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, главе Госрезерва предложили $40 тыс, но что-то пошло не так.

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Кабмин взятка Новости Украина
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