Главе Госрезерва предложили $40 тыс, но что-то пошло не так

Главе Госрезерва предложили $40 тыс, но что-то пошло не так

Глава Управления госрезерва попался на даче взятки в размере 40 тыс долларов.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Под процессуальным руководством прокуроров САП, детективы НАБУ совместно с ГУБКОП СБУ разоблачили начальника Управления государственного резерва Государственного агентства резерва Украины на предоставлении 40 тыс. долларов США неправомерной выгоды главе Государственного агентства резерва Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник организовал схему получения неправомерной выгоды от глав субъектов хозяйствования, входящих в сферу управления Госрезерва и личного обогащения за их счет. В случае отказа от сотрудничества, преступник грозил своим жертвам увольнением.

1 февраля 2020 г. указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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