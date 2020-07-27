В Харькове погибли несколько коммунальщиков: Что произошло?
В Харькове погибли несколько коммунальщиков: Что произошло?
В понедельник, 27 июля, в Харькове погибли четыре работника КП "Харьковкоммуночиствод".
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"От ядовитых газов в коллекторе погибли четыре работника КП "Харьковкоммуночиствод", из которых 3 человека и 1 женщина. ЧП произошло 27 июля в 14:21 на проспекте Гагарина, 354 Основянского района города Харькова во время проведения дренажных работ. По предварительным данным, рабочие спустились к коллектору без средств защиты и отравились парами газов", - говорится в сообщении.
После ЧП спасатели, в специальных средствах защиты органов дыхания спустились в колодец и подняли тела погибших работников на поверхность.
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