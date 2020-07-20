Под Сумами произошел выброс токсинов, люди в ярости и требуют ответа

Под Сумами произошел выброс токсинов: Как уберечь свое здоровье?

В ночь на 20 июля под Сумами произошел выброс токсинов. Местные власти подготовили ряд рекомендаций во избежание негативных последствий для здоровья.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на заммэра Сум Александра Журбу.

"В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания", - написал политик в Facebook.

Во избежание негативных последствий для здоровья, заммэра посоветовал закрыть окна, увлажнять воздух в помещении, а в случае ухудшения самочувствия - обращаться за помощью к врачу.

Немного погодя чиновники сообщили о нормализации состава воздуха. О причине утечки токсинов по прежнему ничего неизвестно.

Отметим, что многие жители Сум очень возмутились запоздалой реакцией местных властей на ЧП.

"Это вместо того чтобы сообщить людям вовремя в 10 или 11 вечера, что для чего и так. А то, что в фейсбуке всего 30% сумчан то тоже ничего, главное написать. Вместо того чтобы извиниться, признать вину и успокоить людей", "Оперативно….Ничего не скажешь", "Это говорит о том, что в случае ЧС городу хана. Если честно то ночью действительно был сильный запах и Прокошке, и на Металлургов, и Курской, но все по традиции молчок, само собой развеется", - пишут разозленные люди в сети.