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Под Сумами произошел выброс токсинов, люди в ярости и требуют ответа

Вчера, 15:18
Под Сумами произошел выброс токсинов: Как уберечь свое здоровье? - фото 1
Под Сумами произошел выброс токсинов: Как уберечь свое здоровье?

В ночь на 20 июля под Сумами произошел выброс токсинов. Местные власти подготовили ряд рекомендаций во избежание негативных последствий для здоровья.

В столичной многоэтажке произошла утечка газа, жителей дома срочно эвакуировали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на заммэра Сум Александра Журбу.

ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания", - написал политик в Facebook.

Во избежание негативных последствий для здоровья, заммэра посоветовал закрыть окна, увлажнять воздух в помещении, а в случае ухудшения самочувствия - обращаться за помощью к врачу.

Немного погодя чиновники сообщили о нормализации состава воздуха. О причине утечки токсинов по прежнему ничего неизвестно.

Отметим, что многие жители Сум очень возмутились запоздалой реакцией местных властей на ЧП.

Под Сумами произошел выброс токсинов, люди в ярости и требуют ответа - фото 202972

"Это вместо того чтобы сообщить людям вовремя в 10 или 11 вечера, что для чего и так. А то, что в фейсбуке всего 30% сумчан то тоже ничего, главное написать. Вместо того чтобы извиниться, признать вину и успокоить людей", "Оперативно….Ничего не скажешь", "Это говорит о том, что в случае ЧС городу хана. Если честно то ночью действительно был сильный запах и Прокошке, и на Металлургов, и Курской, но все по традиции молчок, само собой развеется", - пишут разозленные люди в сети.

 

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