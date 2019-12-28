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В Харькове мужчина поджег двери ОГА. Последствия печальны - ФОТО

12:00
В Харькове мужчина поджег двери ОГА. Последствия печальны - фото 1
В Харькове мужчина поджег двери ОГА. Последствия печальны

В пятницу, 27 декабря, злоумышленник поджег двери Харьковской областной государственной администрации.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Информация о том, что произошло возгорание входной двери ХОГА поступило в полицию 27 декабря в 23-20. Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет. За совершение данного правонарушения полиция оперативно задержала гражданина 1972 г. р. в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении НПУ.

В Харькове мужчина поджег двери ОГА. Последствия печальны - ФОТО - фото 193537

Как уточняет телеграмм-канал "Харьков 1654", двери ОГА подожгли с помощью бутылки с горючей смесью. После совершения правонарушения, злоумышленник даже не попытался скрыться, мотивируя свой поступок тем, что чиновники "не решали какую-то проблему". Предположительно, задержанный имеет проблемы с психическим здоровьем.

Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Следователи продолжают выяснять обостоятельства происшествия.

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