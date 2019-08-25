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В Харькове эпично развалился автомобильный мост (ВИДЕО)

13:00
Обвал моста в Харькове мог перекрыть железную дорогу - фото 1
Обвал моста в Харькове мог перекрыть железную дорогу

Утром в воскресенье, 25 августа, на мосту, который является частью харьковской окружной дороги, упало бетонно-асфальтное перекрытие весом в несколько тонн.

Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать только лишь из-за того, что в момент обрушения на мосту никого не было.

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По данным полиции и ГСЧС, сообщение об обвале моста, по которому дорога ведет от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин, поступило на пульты ведомств около 8:46.

Как утверждают местные активисты, обрушение произошло над железнодорожными путями и улицей Транспортной на участке между районом Харькова Новая Бавария и Песочинской развязкой. К счастью, проезду поездов обвал не мешает.

В Харькове эпично развалился автомобильный мост (ВИДЕО) - фото 186504

На место ЧП выехали полицейские, которые перекрыли проезд по мосту и заодно на участке Окружной дороги. Спасатели же в данный момент уже оценили масштабы повреждений и приступили к разбору завалов.

Какой ущерб обвал нанес бюджету города, а также когда коммунальщики исправят ситуацию и восстановят не только развалившийся объект, но и постелят асфальтное покрытие, еще неизвестно.

 

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