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В Гонконге обнаружили новый путь распространения коронавируса

Вчера, 19:40
Китайский коронавирус распростряняется не только воздушно-капельным путем - фото 1
Китайский коронавирус распростряняется не только воздушно-капельным путем

Заразиться штаммом Covid-19, который вызывает пневмонию и во многих случаях приводит к смерти, можно даже без контакта с заболевшим человеком. К такому выводу пришли власти Гонконга в среду, 12 февраля.

Ученые версию, которой придерживаются власти города, еще не подтвердили, но факт нетипичного пути распространения коронавируса очевиден.

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В одном из многоквартирных домов Гонконга заразились двое людей, которые не были в Ухане и не общались с другими зараженными. Единственное связующее заболевших звено - общий канализационный стояк между их квартирами.

Именно поэтому чиновники приняли решение эвакупировать жителей дома и проверить системы водоснабжения и канализации. И хотя вирус в трубах не был обнаружен, в квартире мужчины нашли самостоятельно переделанную канализационную трубу. Именно из-за этого Covid-19 и мог оказаться в его жилье.

Сейчас медики пытаются разобраться, может ли на самом деле вирус распространяться по канализации. Учитывая информацию о том, что и китайские, и американские исследователи пришли к выводу о способности коронавируса распространяться через фекалии, версия новых путей заражения людей выглядит вполне правдоподобной. А это значит, что побороть болезнь и удерживать ее в пределах хотя бы отдельных районов Китая будет еще сложнее.

Как известно по последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113 человек. Общее количество заболевших превысило 45,1 тысячи человек.

Отметим, что на данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания на китайский коронавирус. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. К счастью, опасения врачей не подтвердились: больным был поставлен диагноз ОРВИ.

А пока наше правительство продолжает мониторить ситуацию и уже приняло определенные меры для обеспечения безопасности граждан страны. В частности, 3 февраля Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине и создал штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников.

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