В Германии раздели сторонника "ДНР" - яркое ВИДЕО
В Германии раздели сторонника "ДНР" - яркое ВИДЕО
В Ульме (Германия) украинцы раздели сторонника "ДНР". Всему виной стала его футболка с сепаратистской символикой.
Видео инцидента опубликовано в Twitter.
"Ульм, Германия. Украинцы заставили снять сепарскую футболку", - говорится в подписи к ролику.
В общем, смотрите сами.
Отметим, что мнения комментаторов касательно просмотренного кардинально разделились: одни поддерживают действия украинцев, другие жалеют носителя футболки.
А пока в Германии сторонников "ДНР" раздевают насильно, на Донбассе боевики и сами не прочь снять с себя все лишнее. Так, в г. Кировское Донецкой области прошла БДСМ-вечеринка. Яркие фото смотрите здесь.
Напомним, СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом.
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