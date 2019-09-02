В Германии раздели сторонника "ДНР" - яркое ВИДЕО

В Германии раздели сторонника "ДНР" - яркое ВИДЕО

В Ульме (Германия) украинцы раздели сторонника "ДНР". Всему виной стала его футболка с сепаратистской символикой.

Видео инцидента опубликовано в Twitter.

"Ульм, Германия. Украинцы заставили снять сепарскую футболку", - говорится в подписи к ролику.

В общем, смотрите сами.

Отметим, что мнения комментаторов касательно просмотренного кардинально разделились: одни поддерживают действия украинцев, другие жалеют носителя футболки.

А пока в Германии сторонников "ДНР" раздевают насильно, на Донбассе боевики и сами не прочь снять с себя все лишнее. Так, в г. Кировское Донецкой области прошла БДСМ-вечеринка. Яркие фото смотрите здесь.

Напомним, СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом.