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В "ДНР" устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО

19:40
В "ДНР" устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО - фото 1
В "ДНР" устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО

"ДНР" давно славится своими дедами, парадами и пр. видами абсурда. Но все это скучно. Народу нужно что-то остренькое, народу нужен БДСМ!

РосСМИ "воскресили" звезду СССР для интервью о Доренко

Именно так и подумали организаторы фестиваля "Молодая гвардия" в г. Кировское.

Интригующие снимки с праздника боли выложил интернет-пользователь Роман Кузнецов.

"Нет, это не БДСМ вечеринка в "гейропе". Это г. Кировское, где т. наз. "днр" отмечает фестиваль "Молодой гвардии". Духовненько. Скрепненько”, - написал он в Facebook.

В 'ДНР' устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО - фото 185527

А дальше смотрите сами.

Вот госпожа ДыНРа.

В 'ДНР' устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО - фото 185522
Вот герои "Новороссии" дают клятву Родине.
В 'ДНР' устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО - фото 185523
А это сходка амазонок и "ДНРвцев". Режиссеру "Чудо-женщины" нужно немедленно взять на заметку этих ребят.
В 'ДНР' устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО - фото 185525
А вот грустный единорожек, который является чужим на этом празднике жизни. Не плачь, единорожек!
В 'ДНР' устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО - фото 185526
Напомним, СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом.
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