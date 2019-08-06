В "ДНР" устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО

В "ДНР" устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО

"ДНР" давно славится своими дедами, парадами и пр. видами абсурда. Но все это скучно. Народу нужно что-то остренькое, народу нужен БДСМ!

Именно так и подумали организаторы фестиваля "Молодая гвардия" в г. Кировское.

Интригующие снимки с праздника боли выложил интернет-пользователь Роман Кузнецов.

"Нет, это не БДСМ вечеринка в "гейропе". Это г. Кировское, где т. наз. "днр" отмечает фестиваль "Молодой гвардии". Духовненько. Скрепненько”, - написал он в Facebook.

А дальше смотрите сами.

Вот госпожа ДыНРа.

Вот герои "Новороссии" дают клятву Родине.