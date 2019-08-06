В "ДНР" устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО
В "ДНР" устроили массовую БДСМ-вечеринку – яркие ФОТО
"ДНР" давно славится своими дедами, парадами и пр. видами абсурда. Но все это скучно. Народу нужно что-то остренькое, народу нужен БДСМ!
Именно так и подумали организаторы фестиваля "Молодая гвардия" в г. Кировское.
Интригующие снимки с праздника боли выложил интернет-пользователь Роман Кузнецов.
"Нет, это не БДСМ вечеринка в "гейропе". Это г. Кировское, где т. наз. "днр" отмечает фестиваль "Молодой гвардии". Духовненько. Скрепненько”, - написал он в Facebook.
А дальше смотрите сами.
Вот госпожа ДыНРа.
Вот герои "Новороссии" дают клятву Родине.
А это сходка амазонок и "ДНРвцев". Режиссеру "Чудо-женщины" нужно немедленно взять на заметку этих ребят.
А вот грустный единорожек, который является чужим на этом празднике жизни. Не плачь, единорожек!
Напомним, СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом.
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