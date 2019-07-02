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Захарченко "стал" манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ

11:38
Захарченко стал манекеном. Сеть взорвалась МЕМАМИ - фото 1
Захарченко стал манекеном. Сеть взорвалась МЕМАМИ

На днях в сети появилось фото «воскресших» Гиви, Моторолы и Захарченко. Вполне предсказуемо, что сеть взорвалась ярчайшими мемами.

На месте гибели Захарченко поставят памятник - ФОТО

А началось все с этого фото.

Захарченко 'стал' манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 183575
И понеслась.
Захарченко 'стал' манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 183576
Это шедевр. Не находите ли?
Захарченко 'стал' манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 183577
У кого-то будет секс....
Захарченко 'стал' манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 183578
А у этого парня лифт.
Захарченко 'стал' манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 183580
Захарченко же ждет шикарное застолье.
Захарченко 'стал' манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 183581
Или приход.
Захарченко 'стал' манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 183582
Основательный приход.
Захарченко 'стал' манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 183583
Одним словом, все тлен.
Захарченко 'стал' манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 183599
И под конец....
Захарченко 'стал' манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 183584

Напомним, лидера террористов "ДНР" Захарченко 31 августа убило взрывом в кафе "Сепар". Уже вскоре после его смерти был назначен его преемник - Дмитрий Трапезников, который успел зсветиться делая фото с развороченным кафе, где умер Захарченко.

По результатам расследования удалось установить, что взрывчатка была установлена не внутри здания, а снаружи. Захарченко убил Чебурашка-террорист, который висел над входом в кафе "Сепар".

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Александр Захарченко Гиви Моторола Новости Украина
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