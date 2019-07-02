Захарченко "стал" манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ

Напомним, лидера террористов "ДНР" Захарченко 31 августа убило взрывом в кафе "Сепар". Уже вскоре после его смерти был назначен его преемник - Дмитрий Трапезников, который успел зсветиться делая фото с развороченным кафе, где умер Захарченко.

По результатам расследования удалось установить, что взрывчатка была установлена не внутри здания, а снаружи. Захарченко убил Чебурашка-террорист, который висел над входом в кафе "Сепар".