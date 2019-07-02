Захарченко "стал" манекеном. Сеть разорвало от МЕМОВ
Захарченко стал манекеном. Сеть взорвалась МЕМАМИ
На днях в сети появилось фото «воскресших» Гиви, Моторолы и Захарченко. Вполне предсказуемо, что сеть взорвалась ярчайшими мемами.
А началось все с этого фото.
И понеслась.
Это шедевр. Не находите ли?
У кого-то будет секс....
А у этого парня лифт.
Захарченко же ждет шикарное застолье.
Или приход.
Основательный приход.
Одним словом, все тлен.
И под конец....
Напомним, лидера террористов "ДНР" Захарченко 31 августа убило взрывом в кафе "Сепар". Уже вскоре после его смерти был назначен его преемник - Дмитрий Трапезников, который успел зсветиться делая фото с развороченным кафе, где умер Захарченко.
По результатам расследования удалось установить, что взрывчатка была установлена не внутри здания, а снаружи. Захарченко убил Чебурашка-террорист, который висел над входом в кафе "Сепар".
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