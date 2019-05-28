В ГБР взбунтовались против своего директора Трубы из-за дела против Порошенко

В ГБР разразился скандал из-за цензуры от Трубы

В Государственном бюро расследований ввели жесткую цензуру и стараются всячески не допускать утечек информации об уголовных делах, в которых фигурируют известные люди.

Глава ГБР Роман Труба решил уволить руководителя пресс-службы ведомства, который опубликовал новость об идиотском заявлении Андрея Портнова против бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook написала сотрудница представительства правоохранительного института Ирина Винокурова.

По ее словам, со стороны Романа Трубы это уже далеко не первый случай цензуры.

"Директор ГБР Роман Труба сменил нам и.о. руководителя пресс-службы Андрея Мальчика. Из-за публикации на сайте и Facebook-странице новости о регистрации производства по заявлению Андрея Портнова", - отметила она.

Сам же сотрудница ГБР утверждает, что Труба хочет заполучить во главе пресс-службы своего человека.

Назначили же и.о. начальника пресс-службы дизайнера Максима Белоусенко, которого стараниями самого же отдела по связям с общественностью уволили с формулировкой "из-за отсутствия образования, надлежащего опыта и абсолютной некомпетентности".

Сама же Винокурова подчеркнула, что ожидает новых увольнений, а Труба, дескать, нарушает закон, поскольку должен согласовывать кадровые вопросы со своими заместителями. И.о. главы пресс-службы же, согласно закону, должен был стать старший по возрасту сотрудник подразделения.

Напомним, в накануне инаугурации Владимира Зеленского в страну вернулся видный деятель из команды беглого Януковича - Андрей Портнов. Беглец скрывался от правоохранителей в России без малого пять лет, но уже под конец каденции Порошенко его сняли с розыска.

Почти сразу же после своего приезда Портнов потопал в ГБР, где накатал заяву на экс-президента, а также на других деятелей из команды пятого главы государства. Обвиняет он экс-чиновников в "государственной измене, попытке захвата государственной власти, а также превышении власти и служебных полномочий". Следователи же ведомства не могут не реагировать на поданное заявление, поэтому приняли его в разработку.