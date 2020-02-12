В ГБР поглумились над законами и американским гигантом Apple (ФОТО)

В ГБР завелись "пираты"

В среду, 12 февраля, сотрудники государственного бюро расследований сообщили о подозрении в угрозах президенту представительнице "Европейской солидарности" Софии Федине. Правда, отчитываясь о своей "блестящей работе", детективы умудрились опубликовать компромат на самих себя.

Как следует из фотографии, которой в бюро проиллюстрировали информацию о сообщении подозрения нардепу, следователи нового и "ни разу не зашкваренного" ведомства пользуются техникой Apple, но извращенным, неестественным способом.

Жутчайшим зашкваром как самого работника ГБР, так и всего отдела системных администраторов ведомства можно назвать установку операционной системы Windows на моноблок iMac. Пояснить подобное просто невозможно, ведь вся суть "яблока" как раз и заключается в идеальной ОС, оптимизированной под технику Apple.

Кроме того, возникает вопрос о целесообразности расходования средств при закупках аппаратуры для работы ведомства, ведь продукция американской компании стоит намного дороже аналогов других менее именитых брендов. При этом такое использование моноблока значительно снижает его быстродействие.

Более того, судя по надписи на экране, в бюро расследований нарушают закон, пользуясь или пиратскими версиями "винды", или системой с просроченной лицензией. А это просто даблзашквар, поскольку iOS является бесплатной.

В общем, увидев такую картину, заплакали бы одновременно и Тим Кук, и Билл Гейтс. Правда, маркетологи "Виндовс" однозначно сделали бы фоточку из ГБР всемирно известной.