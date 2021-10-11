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В Гаазі починаються слухання щодо акту агресії Росії проти України у Керченській протоці

11:53
Росія має відповісти - фото 1
Росія має відповісти

Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден «Нікополь», «Бердянськ», «Яни-Капу» і 24 українських моряків.

«Справа – дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ по відношенню до нашої держави, незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які дев’ять місяців провели в російській тюрмі», – заявляв раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, справа також є визначальною для світу, оскільки Україна «доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком, згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються».

Кулеба висловив упевненість у тому, що Росія буде притягнута до відповідальності за позовом України, «скільки б часу це не зайняло».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити. Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада 2019 року Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.

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Гаага трибунал Атака в Керченском проливе Россия МИД Украины Дмитрий Кулеба Новини Украина
Радіо Свобода
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