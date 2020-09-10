ЕС расследует насилие против протестов в Беларуси

В ЕС расследуют насилие против протестов в Беларуси

Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека отказался признавать выборы президента в Беларуси и анонсировал создание следственного органа для расследования правонарушений в стране.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление ПАСЕ.

"Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых и серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний. Также есть факты о применении пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами. Через выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов. Он требует, чтобы выборы были повторены справедливым и прозрачным образом под наблюдением международных наблюдателей", - заявили в ПАСЕ, пообещав принять строгие меры.

"Серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами в срочном порядке учредит международный следственный орган для сбора информации и обеспечения доказательств правонарушений в Беларуси", - подытожили в учреждении.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента. После силовой попытки властей разогнать противников режима, Евросоюз заявил о непризнании результатов избирательного процесса в РБ.

19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о принятии санкций в отношении должностных лиц Беларуси, причастным к преступлениям против демократии.

31 августа страны Балтии ввели санкции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.