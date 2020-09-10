Владимир Зеленский Танкер Delfi Карантин в Украине Танці з зірками Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

ЕС расследует насилие против протестов в Беларуси

11:00
В ЕС расследуют насилие против протестов в Беларуси - фото 1
В ЕС расследуют насилие против протестов в Беларуси

Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека отказался признавать выборы президента в Беларуси и анонсировал создание следственного органа для расследования правонарушений в стране.

США введут санкции против "верхушки" Беларуси – СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление ПАСЕ.

"Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых и серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний. Также есть факты о применении пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами. Через выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов. Он требует, чтобы выборы были повторены справедливым и прозрачным образом под наблюдением международных наблюдателей", - заявили в ПАСЕ, пообещав принять строгие меры.

"Серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами в срочном порядке учредит международный следственный орган для сбора информации и обеспечения доказательств правонарушений в Беларуси", - подытожили в учреждении.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента. После силовой попытки властей разогнать противников режима, Евросоюз заявил о непризнании результатов избирательного процесса в РБ.

19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о принятии санкций в отношении должностных лиц Беларуси, причастным к преступлениям против демократии.

31 августа страны Балтии ввели санкции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

Что было ранее?

9 августа в Беларуси состоялись очередные выборы президента. После силовой попытки властей разогнать противников режима, Евросоюз заявил о непризнании результатов избирательного процесса в РБ.

19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о принятии санкций в отношении должностных лиц Беларуси, причастным к преступлениям против демократии.

31 августа страны Балтии ввели санкции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.


https://beztabu.net/novosti_t4952
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Беларусь ПАСЕ Новости Мир
Украинская правда
Другое на тему
Главнокомандующий ВСУ заразился COVID-19 - фото 1
Главнокомандующий ВСУ заразился COVID-19
14:41
Террористов не допустят к осмотру украинских военных - фото 1
Украина отменила "инспекцию" террористами позиций ВСУ
13:49
Банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $ 22 млн - фото 1
Банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $22 млн
13:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00