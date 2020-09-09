В "ЕС" рассказали о состоянии Балуха: Что изменилось

В ЕС рассказали о состоянии Балуха: Что изменилось

Соглава партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко раскрыла детали состояния здоровья экс-узника Кремля Владимира Балуха, ранее избитого в столичном Гидропарке.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"От врачей БСП, где находится В.Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация, - рассказала нардеп.

Что было ранее?

8 сентября в столичном Гидропарке неизвестные сильно избили и ограбили Владимира Балуха. После обнаружения экс-узника Кремля доставили в больницу с тяжелой травмой головы, где ему провели операцию.

По предварительным данным, накануне ЧП мужчина отмечал годовщину своего освобождения из российского плена. Не исключено, что Балух подвергся нападению по политическим мотивам.