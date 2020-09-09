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В "ЕС" рассказали о состоянии Балуха: Что изменилось

11:40
В ЕС рассказали о состоянии Балуха: Что изменилось - фото 1
В ЕС рассказали о состоянии Балуха: Что изменилось

Соглава партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко раскрыла детали состояния здоровья экс-узника Кремля Владимира Балуха, ранее избитого в столичном Гидропарке.

Нападение на Балуха: полиция нашла сумку с вещами пострадавшего

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"От врачей БСП, где находится В.Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация, - рассказала нардеп.

Что было ранее?

8 сентября в столичном Гидропарке неизвестные сильно избили и ограбили Владимира Балуха. После обнаружения экс-узника Кремля доставили в больницу с тяжелой травмой головы, где ему провели операцию.

По предварительным данным, накануне ЧП мужчина отмечал годовщину своего освобождения из российского плена. Не исключено, что Балух подвергся нападению по политическим мотивам.

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Владимир Балух Киев Ирина Геращенко Новости Украина
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