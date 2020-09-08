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Нападение на Балуха: полиция нашла сумку с вещами пострадавшего

Вчера, 21:40
Полицейские якобы рьяно принялись за расследование нападения на Балуха - фото 1
Полицейские якобы рьяно принялись за расследование нападения на Балуха

Вечером в среду, 8 сентября, в прокуратуре Киева заявили о том, что следователи обнаружили личные вещи избитого неизвестными экс-политузника Кремля Владимира Балуха.

Были ли среди них телефон и банковская карта, из-за отсутствия которых в Офисе президента намекнули на то, что случившееся было обычным ограблением, правоохранители не сообщили.

В Киеве жестоко избили Владимира Балуха, он в тяжелом состоянии

В то же время в прокуратуре заявили о том, что взяли на контроль ход расследования нападения на Балуха, а также отчитались о проведенной вместе с копами работе.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего. Досудебное следствие продолжается".

Расследованием занимаются подчиненные Авакова из Днепровского управления полиции в Киеве. Процессуальное же руководство взвалили на прокуратуру №4.

Как известно, в бессознательном состоянии бывшего политузника Москвы обнаружили сегодня около полудня на территории Гидропарка. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой головы, переломами руки и ключицы.

Напомним, 7 сентября прошлого года российские оккупанты выпустили из тюрем 24 пленных моряков и политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Романа Сущенко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Алексея Сазоновича и других.

Сам же Балух был репрессирован оккупантами фактически из-за того, что не согласился с оккупацией Крыма и вывесил над своим домом украинский флаг.

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Владимир Балух избиение Нападения на активистов уголовное дело прокуратура Киев Новости Украина
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