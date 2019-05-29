В ЕС назвали условия по траншу, из-за которых у Украины будут проблемы

У Украины возникнут проблемы с получением кредита от ЕС

Для получения 500 миллионов евро кредита от Европейского союза для проведения реформ в Украине, в нашей стране должны принять целый пакет решений, но далеко не с каждым пунктом готовы согласиться у Зеленского.

Среди обязательных условий для получения транша - внедрение автоматической проверки электронных деклараций. По этому пункту принципиальных вопросов возникнуть не должно, разве что нардепы могут затягивать голосование.

Вторым обязательным аспектом для перечисления денег в ЕС назвали согласование среднесрочного плана реформирования Таможенной и Налоговой служб. Это зависит от правительства, а власть Гройсмана хоть и имеет наработки по вопросу, может просто не успеть начать реформу.

Еще одним условно проблемным моментом может быть принятие закона по борьбе с отмыванием денег, а также закона об автоматизированных экономических операторах. Восьмой созыв ВР также вряд ли сумеет выполнить подобное требование, а захотят ли голосовать за документ депутаты после выборов, неизвестно.

А вот самым сложным и проблемным для выполнения является пункт об имплементации закона о рынке электроэнергии. Сам проект уже принят и подписан, но советники Зеленского выступали категорически против создания свободного рынка электроэнергии, мотивируя это "невероятным поднятием цен". Выступал против адвокат Андрей Герус, который является приближенным к Коломойскому человеком. А вот олигарху подобное требование кредиторов совершенно не нравится, поскольку его предприятия станут более зависимыми от компаний Ахметова, с которым недавно вернувшийся предприниматель ведёт негласную войну.

В общем, получение кредита от ЕС остаётся под большим вопросом, поскольку в ближайшее время в стране просто некому заниматься выполнением всех требований. Кроме того, представители Евросоюза наверняка будут встречать отпор и им придётся буквально продавливать реформы в Украине. По крайней мере, вышеперечисленные.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский, который после прихода Зеленского к власти стал человеком №1 в Украине, хочет объявления дефолта по долгам.