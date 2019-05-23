Кабмин крупно подыграл Ахметову – Команда Зе

Кабмин крупно подыграл Ахметову – Команда Зе

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус намекнул на лоббирование правительством интересов олигарха Рината Ахметова.

Об этом он написал в Facebook.

"Некоторые решения, которые сегодня рассматривались на КМУ, очевидно, содержат дискриминационные нормы, ставящие государственные компании в худшие условия, а частные энергетические компании получают привилегийоване положение. К сожалению, такие решения принимались в спешке еще до получения соответствующего заключения Антимонопольного комитета", - заявил человек Зеленского.

Также он добавил, что «это было немного странное заседание Кабмина, когда одним пакетом были проголосованы решения, которые не были в Повестке дня и даже не были озвучены вслух. Некоторые принятые решения, как потом оказалось, даже не были в перечне вопросов, которые рассматривались (и это зафиксировано)".

Отметим, что как минимум компания одного олигарха в последнее время получала преференции от государства. Это ДТЭК Рината Ахметова.

Не так давно энергохолдинг бизнесмена приобрел акции АО "Одессаоблэнерго" и ЧАО "Киевоблэнерго". А подыграл ему Антимонопольный комитет, в состав которого входят люди экс-главы Администрации Порошенко Алексея Филатова.