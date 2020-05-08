В ЕС и НАТО раскритиковали предложенную Зеленским реформу СБУ

Западные партнеры недовольны Зеленско-бакановской реформой СБУ

Принятие законопроекта, который президент внес в Верховную Раду под предлогом необходимости реформирования Службы безопасности Украины, может привести к злоупотреблениям и коррупции. К такому выводу пришли эксперты из комиссии Европейского союза после анализа документа.

В комментариях консультативной миссии ЕС после прочтения президентского законопроекта указано, что Зеленский намерен наделить СБУ чрезвычайными полномочиями, которые и способны привести к абсолютно не желаемому результату.

- Одним из ключевых вопросов для дискуссии являются полномочия СБУ, особенно в части правоохранительного статуса и досудебного следствия. Мы долгое время объясняли украинской стороне, что это не только делает Службу неэффективной, но и открывает возможности для злоупотреблений, - подчеркнули европейские чиновники. - Также, к сожалению, в действующем проекте мы видим нечеткое определение государственной безопасности, которое оставляет много пространства для интерпретаций - особенно когда речь идет об экономических преступлениях и коррупции. Мы считаем, что СБУ должна прекратить активность в этих сферах.

Абсолютно аналогичное и однозначное заявление по поводу предложенного нардепам документа поступило в Украину и из НАТО. В Североатлантическом альянсе отметили, что все потуги Баканова-Зеленского аргументировать нужность значительного расширения полномочий службы успехом не увенчались даже близко, а об эффективности работы спецслужбы в случае принятия закона не может быть и речи.

- В итоге реформы Украина должна получить спецслужбу, способную к эффективным действиям в сферах контрразведки, контртерроризму и защиты гостайны. А прописанные в новом законе нормы никоим образом не подрывают эффективности Службы, - заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Как известно, Зеленский в своем законе прировнял необходимость защиты нравственности к национальным интересам страны и решил возложить это на СБУ.

Отметим, что и в нынешнем свое виде спецслужба также умеет плодить коррупцию. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно вспомнитб фамилии видных деятелей СБУ врмен правления Порошенко - Демчины и Семочко.