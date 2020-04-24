СБУ подписала рекомендации для СНБО по судьбе ВКонтакте и российских сервисов

В СБУ решили продлевать запрет доступа к российским соцсетям

Глава спецслужбы Иван Баканов в пятницу, 24 апреля, внес в Совет нацбезопасности и обороны проект дополнительных предложений по санкциям против вражеских ресурсов, которые несут в Украину пропаганду, а также работают во благо ФСБ.

Как сообщили сегодня в пресс-центре Службы, аппарат СНБО уже подготовил проект решения по вопросам работы "Яндекса", "Одноклассников", "ВКонтакте", "Касперского" и прочих террористических сайтов.

Причем речь идет не только о продлении запрета, но и о его расширении.

"Проект решения СНБО предусматривает применение санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, - отметили в СНБО. - Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшее время. Вопрос санкций в отношении российских социальных сетей находится на контроле Владимира Зеленского".

По данным источников Без Табу в СБУ, Баканов подписал предложение сделать запрет на российские сервисы обязательным, а также на внедрение системы наказаний для хитрых провайдеров, которые разблокировали соцсети РФ, пользуясь риторикой президента.

- Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом, - подчеркнул Иван Баканов.

Напомним, российские соцсети попали под запрет в 2017 г. Однако это не помешало "ВК" и "ОК" оставаться одними из самых популярных сайтов в Украине.