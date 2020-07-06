COVID-19 подкосил больше 49 тысяч украинцев – статистика МОЗ

COVID-19 подкосил больше 49 тысяч украинцев – статистика МОЗ

В понедельник, 6 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"6 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 043 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1262 летальных, 21703 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 543 новых случая. Всего проведено 722 513 тестирований методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

По последним данным ВОЗ, на данный момент в мире ухудшается ситуация с пандемией коронавируса. Наша страна также не является исключением из общего правила. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отечественный Минздрав до сих пор не рискует ослаблять карантин во многих регионах Украины. Более того, не исключено, что Кабмин вскоре и вовсе рассмотрит вариант возвращения к жестким мерам для борьбы с COVID-19. Но для этого должны возникнуть определенные условия.