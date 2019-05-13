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РосСМИ "воскресили" звезду СССР для интервью о Доренко

12:00
РосСМИ "воскресили" звезду СССР для интервью о Доренко - фото 1
РосСМИ "воскресили" звезду СССР для интервью о Доренко

РосСМИ уже как третий день скорбят о почившем в бетоне Сергей Доренко. То материал скорбный выпустят, то картиночку запостят в ленте. Вот и до интервью дело дошло...у мертвых.

Российский пропагандист умер от сердечного удара

Довольно курьезный случай произошел со СМИ Минобороны РФ "Звезда". Скандальный канал, как и другие, решил подготовить скорбный материал о российском пропагандисте Сергее Доренко. Интервью согласилась дать советская певица Елена Образцова. И все бы ничего, но она умерла в 2015 году.

РосСМИ 'воскресили' звезду СССР для интервью о Доренко - фото 180854

Елена Образцова

Но не выдержав трагедии, она все же "высказалась" по полной:.

"Высочайший профессионал высочайшего класса (Доренко - прим. ред), очень любящий людей. Не любил бы, не сделал бы эту передачу. Он оправдал все, что касается журналиста. Настоящего, советского, русского. Низкий ему поклон и вечная память. И вы, молодежь, не забывайте его, потому что он настоящий, бескомпромиссный журналист. У него был компромисс – это правда. У него была прямая линия. Или он говорил правду, или он не говорил», - заявила покойная.

РосСМИ 'воскресили' звезду СССР для интервью о Доренко - фото 180855

Фотофакт

Телеканал "Звезда" свою оплошность заметил и статью удалил. Но интернет все помнит!

Напомним, журнал Минобороны РФ опубликовал статью о "боевых магах" России. Рассказываем, что курил автор и в чем суть его идей.

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