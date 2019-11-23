В Днепре зверски отлупили активистов – ФОТО

В Днепре зверски отлупили активистов – ФОТО

В пятницу, 22 ноября, в Днепре неизвестные зверски избили двух активистов. Полиция начала расследование.

Об этом сообщил один из пострадавших в Facebook.

"22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвещения" ( ГО – прим. ред.) в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной орагиназации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа. Дальше будем апдейтить ситуацию", - заявил активист Владислав Мельничук.

На месте преступления работали полиция и СОГ. По факту ЧП открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 296 УКУ "Хулиганство").

Напомним, 10 ноября в Киеве преступники зверски избили ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") вместе с женой. От ударов пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения и впоследствии впали в кому.

К сожелению, украинский боец не пережил полученных травм. 20 ноября он скончался.