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В Днепре зверски отлупили активистов – ФОТО

16:30
В Днепре зверски отлупили активистов – ФОТО - фото 1
В Днепре зверски отлупили активистов – ФОТО

В пятницу, 22 ноября, в Днепре неизвестные зверски избили двух активистов. Полиция начала расследование.

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Об этом сообщил один из пострадавших в Facebook.

"22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвещения" ( ГО – прим. ред.) в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной орагиназации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа. Дальше будем апдейтить ситуацию", - заявил активист Владислав Мельничук.

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На месте преступления работали полиция и СОГ. По факту ЧП открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 296 УКУ "Хулиганство").

В Днепре зверски отлупили активистов – ФОТО - фото 191752

Напомним, 10 ноября в Киеве преступники зверски избили ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан") вместе с женой. От ударов пострадавшие получили тяжкие телесные повреждения и впоследствии впали в кому.

В Днепре зверски отлупили активистов – ФОТО - фото 191754

К сожелению, украинский боец не пережил полученных травм. 20 ноября он скончался.

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Днепр Национальная полиция избиение Новости Украина
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