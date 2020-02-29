В Днепре прогремел взрыв, мальчику оторвало руку - ФОТО

В Днепре прогремел взрыв, мальчику оторвало руку - ФОТО

В субботу, 29 февраля, в жилом квартале Днепра прогремел взрыв. Восьмилетнему мальчику оторвало руку.

Об этом сообщает "Информатор-Днепр".

По данным источника, играясь во дворе, ребенок нашел снаряд времен ВОВ и ударил по нему кирпичом.

Произошел взрыв, мальчику оторвало руку. Кроме того он получил осколочные ранения ног, левого бедра и открытую травму живота.

Услышав крики о помощи, к пострадавшему подбежал один из прохожих и наложил жгут.

Позже на место ЧП приехали скорая, полиция и представители ювенальной превенции. В ближайшее время правоохранители пообещали провести в школах дополнительные разъяснительные работы по обращению со взрывоопасными предметами.

Напомним, под Киевом в огне погибли дети. Из-за курения.