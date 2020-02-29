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В Днепре прогремел взрыв, мальчику оторвало руку - ФОТО

Вчера, 20:13
В Днепре прогремел взрыв, мальчику оторвало руку - ФОТО - фото 1
В Днепре прогремел взрыв, мальчику оторвало руку - ФОТО

В субботу, 29 февраля, в жилом квартале Днепра прогремел взрыв. Восьмилетнему мальчику оторвало руку.

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Об этом сообщает "Информатор-Днепр".

По данным источника, играясь во дворе, ребенок нашел снаряд времен ВОВ и ударил по нему кирпичом.

В Днепре прогремел взрыв, мальчику оторвало руку - ФОТО - фото 196576

Произошел взрыв, мальчику оторвало руку. Кроме того он получил осколочные ранения ног, левого бедра и открытую травму живота.

В Днепре прогремел взрыв, мальчику оторвало руку - ФОТО - фото 196575

Услышав крики о помощи, к пострадавшему подбежал один из прохожих и наложил жгут.

В Днепре прогремел взрыв, мальчику оторвало руку - ФОТО - фото 196574

Позже на место ЧП приехали скорая, полиция и представители ювенальной превенции. В ближайшее время правоохранители пообещали провести в школах дополнительные разъяснительные работы по обращению со взрывоопасными предметами.

Напомним, под Киевом в огне погибли дети. Из-за курения.

 

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Новости Украина Днепр взрыв дети
Информатор-Днепр
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